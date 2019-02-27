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Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi
Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluklarla, Türk futboluna yeni bir boyut kazandıran Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde radikal kararlara imza atarak takımın mali tablosunu değiştirirken, puan tablosunu ise değiştirmedi.
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
Güncelleme: 27.02.2019 11:12
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, futbol takımının maliyet giderlerinde köklü değişikliklere imza attı. FIFA ve UEFA nezdinde sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, mali tablonun dip yaptığı dönemde yüksek maliyeti bulunan oyuncularından takımı arındırarak önümüzdeki sezonlara Trabzonspor'u taşıyabilecek mali disipline girdi. Bu planlama takımın güç kaybettiği eleştirilerini getirse de, 23. hafta itibarıyla bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonla kıyaslandığında aynı puanı topladı.
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YILLIK 194 MİLYON 111 BİN TL MALİYETİ OLAN TAKIM 36 PUAN TOPLAMIŞTI Trabzonspor'da 2017-2018 sezonunda forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı 32 milyon 142 bin Euro'yu (194 milyon 111 bin TL) buluyordu.
Geçtiğimiz sezon oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gördü ve 36 puan ile 6. sırada yer aldı.
90 MİLYON 588 BİN TL MALİYETİ OLAN TAKIM DA 36 PUAN TOPLADI Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim kurulu, yüksek maliyetli oyuncularıyla bir dizi görüşmeler yaparak, takımdan ayrılmaları noktasında anlaşma sağladı.
Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Kucka, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru ve Esteban gibi oyuncularla bağlarını koparak Karadeniz ekibi, 10 Milyon Euro (60 Milyon 392 bin TL) gibi bir tasarruf sağlayarak, güncel kadro maliyetini 15 Milyon Euro'ya (90 Milyon 588 bin TL) indirdi.