Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi

Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Kucka, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru ve Esteban gibi oyuncularla bağlarını koparak Karadeniz ekibi, 10 Milyon Euro (60 Milyon 392 bin TL) gibi bir tasarruf sağlayarak, güncel kadro maliyetini 15 Milyon Euro'ya (90 Milyon 588 bin TL) indirdi.