Trabzonspor zincirlerini kırdı

ÜNAL KARAMAN ELİ

Trabzonspor, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 18 maç sonra ezeli rakibini yenme başarısı gösterdi. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri deplasmanda ve Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, bu defada teknik direktör olarak yer aldığı kulübede Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi.