Trabzonspor zincirlerini kırdı
ÜNAL KARAMAN ELİ
Trabzonspor, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 18 maç sonra ezeli rakibini yenme başarısı gösterdi. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri deplasmanda ve Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, bu defada teknik direktör olarak yer aldığı kulübede Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi.
MİLLİ ARA ŞANSIZLIĞINI DA KIRDI
Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte milli aralar sonrası yaşadığı şansızlığı da kırdı. Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 6 ara sonrası oynadığı 6 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 11 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine ise son oynadığı Fenerbahçe maçıyla 7 puan yazdırdı.
4 HAFTA SONRA KAZANMASINI BİLDİ
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirmesine rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 4 haftalık bir aradan sonra galibiyet özlemini de giderdi. Bordo-mavililer en son deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yenmişti. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0, Antalyaspor ve Bursasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Malatyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu.
ALTYAPIDAN 5 OYUNCU
Trabzonspor uzun yıllar sonra özlediği bir tabloyu da Fenerbahçe maçında yaşadı. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen ve sarı-lacivertli takıma karşı olumlu futbol ortaya koyan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve oyuna sonradan giren Batuhan Artaslan sahadaki görüntüleriyle camiaya mesaj verdi.