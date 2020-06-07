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07 Haziran 2020, Pazar
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Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da verilen ara sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig öncesi yönetim, futbolcular, teknik heyet ve aileleri yemekte bir araya geldi. İşte o anlardan kareler...

7 Haziran 2020 Pazar 17:50 Güncelleme: 07.06.2020 17:57
Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

Trabzonspor yönetimi, futbolcular, teknik heyet ve aileleri, gerçekleştirecek akşam antrenmanının öncesinde yemekte bir araya geldi.

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Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

Bordo-mavili kulüp, yemekten fotoğrafları paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlerimiz, A Takım personelimiz ve futbolcularımız ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

Takımımızın 18.00'de gerçekleştireceği antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte buluşan futbolcularımız ve aileleri hoşça vakit geçirdi."

Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

İşte kareler...

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