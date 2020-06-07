Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da verilen ara sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig öncesi yönetim, futbolcular, teknik heyet ve aileleri yemekte bir araya geldi. İşte o anlardan kareler...
7 Haziran 2020 Pazar 17:50
Güncelleme: 07.06.2020 17:57
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Trabzonspor yönetimi, futbolcular, teknik heyet ve aileleri, gerçekleştirecek akşam antrenmanının öncesinde yemekte bir araya geldi.
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Bordo-mavili kulüp, yemekten fotoğrafları paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlerimiz, A Takım personelimiz ve futbolcularımız ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi.
Takımımızın 18.00'de gerçekleştireceği antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte buluşan futbolcularımız ve aileleri hoşça vakit geçirdi."