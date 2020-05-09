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Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife "Evet" dedi

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer yetenekli futbolcuları takip etmeye devam ediyor. Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Fırtına, yaz transfer döneminde takıma önemli isimleri kazandıracak gibi görünüyor. Trabzonspor'un transfer listesinde olan olan yıldız futbolcunun da Da Costa aracılığı ile ikna edildiği ve bordo-mavililerin teklifine "Evet" dediği iddia edildi. İşte o isim ve son gelişmeler...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35 Güncelleme: 09.05.2020 19:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





