Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife 'Evet' dedi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife "Evet" dedi

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife "Evet" dedi

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer yetenekli futbolcuları takip etmeye devam ediyor. Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Fırtına, yaz transfer döneminde takıma önemli isimleri kazandıracak gibi görünüyor. Trabzonspor'un transfer listesinde olan olan yıldız futbolcunun da Da Costa aracılığı ile ikna edildiği ve bordo-mavililerin teklifine "Evet" dediği iddia edildi. İşte o isim ve son gelişmeler...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35 Güncelleme: 09.05.2020 19:50
Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife Evet dedi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife Evet dedi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife Evet dedi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer transfer listesindeki isimlere tekliflerini de sunmaya başladı.

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife Evet dedi

Fırtına'nın uzun süredir transfer listesinde olduğu iddia edilen futbolcunun da gelen teklife evet dediği iddia edildi. İşte son gelişmeler..

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu teklife Evet dedi

BERCHARKI TRANSFER LİSTESİNDE

Ajansspor'un Fas medyasına dayandırdığı haberde Karadeniz temsilcisi, Zamalek kulübünde forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki'yi transfer listesine aldı.

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