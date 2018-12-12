Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştilen antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi katılmadı. Bu futbolcuların tedavisinin sürdüğü ve kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.