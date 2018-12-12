Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 17:30:00 Güncelleme: 17:31:02
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştilen antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür ve Ogenyi Onazi katılmadı. Bu futbolcuların tedavisinin sürdüğü ve kondisyon salonunda çalıştıkları belirtildi.

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Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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