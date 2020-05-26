Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasının açıklanmasının ardından Trabzonspor Kulübü çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yıldız futbolcu Jose Sosa'nın görüntüsü dikkat çekti. İşte o görüntü ve Trabzonspor antrenmanından kareler...
26 Mayıs 2020 Salı 13:29
Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Trabzonspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi çalışmalarını sürdürdü.

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Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın idmandaki görüntüsü dikkat çekti.

İşte Trabzonspor idmanından kareler...

Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...
Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...
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