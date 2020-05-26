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Trabzonspor antrenmanında dikkat çeken detay! Jose Sosa...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacak olmasının açıklanmasının ardından Trabzonspor Kulübü çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yıldız futbolcu Jose Sosa'nın görüntüsü dikkat çekti. İşte o görüntü ve Trabzonspor antrenmanından kareler...

26 Mayıs 2020 Salı 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





