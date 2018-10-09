Trabzonda yabancı rüzgarı!

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada bordo-mavili takımın attığı 17 golün 12'si yabancı futbolculardan geldi
9 Ekim 2018 Salı, 23:34:01
Güncelleme: 23:35:55
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Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı, 8. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşıyor.
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Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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Karadeniz ekibinde önceki yılların aksine yabancı oyuncuların katkısı da ön plana çıkmaya başladı. Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Söz konusu oyuncuların 8'ini direkt ilk 11'de oynatan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu dönem yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerden biri.
Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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Teknik direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda. Trabzonspor'un Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor.
Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancılar gollerle öne çıktı. Yabancılar 17 golün 12'sine imza koydu.
Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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Fırtına'da bu sezon 6'sı yabancı olmak üzere 8 oyuncu golle tanıştı. Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1 gol attı. Özellikle Hugo Rodallega'nın formu göz kamaştırıyor.