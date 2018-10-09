Trabzonda yabancı rüzgarı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı, 8. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşıyor.