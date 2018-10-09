Trabzonda yabancı rüzgarı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Trabzon'da yabancı rüzgarı!

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada bordo-mavili takımın attığı 17 golün 12'si yabancı futbolculardan geldi
    9 Ekim 2018 Salı, 23:34:01 Güncelleme: 23:35:55
    Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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    Trabzonda yabancı rüzgarı!

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı, 8. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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    Trabzonda yabancı rüzgarı!

    Karadeniz ekibinde önceki yılların aksine yabancı oyuncuların katkısı da ön plana çıkmaya başladı. Trabzonspor, kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Söz konusu oyuncuların 8'ini direkt ilk 11'de oynatan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu dönem yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerden biri.

    Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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    Trabzonda yabancı rüzgarı!

    Teknik direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda. Trabzonspor'un Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor.

    Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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    Trabzonda yabancı rüzgarı!

    Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancılar gollerle öne çıktı. Yabancılar 17 golün 12'sine imza koydu.

    Trabzon'da yabancı rüzgarı!
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    Trabzonda yabancı rüzgarı!

    Fırtına'da bu sezon 6'sı yabancı olmak üzere 8 oyuncu golle tanıştı. Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1 gol attı. Özellikle Hugo Rodallega'nın formu göz kamaştırıyor.

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