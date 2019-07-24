Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Spor Toto Süer Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir, Fransız temsilcisi Lille ve İtalyan ekibi Lazio'nun gündeminde olan Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu forma şartı koştu. İşte detaylar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12 Güncelleme: 24.07.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





