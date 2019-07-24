Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Spor Toto Süer Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir, Fransız temsilcisi Lille ve İtalyan ekibi Lazio'nun gündeminde olan Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu forma şartı koştu. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:12 Güncelleme: 24.07.2019 10:12
Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon genç futbolcularıyla dikkatleri üzerine çekeceği konuşulan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Fransız temsilcisi Lille ve İtalyan devi Lazio'nun gündeminde olan Yusuf Yazıcı'yla ilgili ilginç bir istek geldi.

Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer için forma şartı koştu. İşte detaylar...

Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Trabzonspor'un kaptanlarından Yusuf Yazıcı'ya Lille ve Lazio kulüplerinin ilgisi artarak sürüyor.

Trabzonaspor'dan Yusuf Yazıcı transferi için şart koştu

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki oyuncuyla sürekli görüşerek motivasyonunu da artırmaya çalışıyor.

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