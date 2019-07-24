Forvet günü! Bugün açıklanacak - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Forvet transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın! Listesinde Adebayor, Bony, Keseru, Peralta, Hernandez ve Terodde gibi isimleri bulunduran Bordo-mavililerin yeni golcüsünü bugün açıklaması bekleniyor.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24 Güncelleme: 24.07.2019 07:24
Forvet günü! Bugün açıklanacak

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avusturya kampında "Forvet takviyemizi çarşamba veya perşembe günü açıklayacağız" demişti. O gün geldi çattı.

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Forvet günü! Bugün açıklanacak

Bordo-mavililerin bugün yeni golcüyü duyurması bekleniyor. Liste çok kalabalık ama en önemli aday kalitesi ve tecrübesi nedeniyle Adebayor.

Forvet günü! Bugün açıklanacak

Bordo-mavililer önce, Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki usta forvetin menajeri ile masaya oturdu, kulübün ödeyebileceği rakamı bildirdi ve pazarlıklar başladı.

Forvet günü! Bugün açıklanacak

Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibine sıcak bakıyor ama bazı şartları var. Dünyaca ünlü forvetin bu olumlu tavrı üzerine temaslar uzun süredir devam ediyor.

Forvet günü! Bugün açıklanacak

Avusturya kampından İstanbul'a gelecek Ağaoğlu, Togolu forvet ile yüz yüze görüşecek. Yapılacak bu toplantının sonrasında da büyük bir aksilik yaşanmazsa, Emmanuel Adebayor transferi resmi olarak açıklanacak.

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