Forvet günü! Bugün açıklanacak
Forvet transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın! Listesinde Adebayor, Bony, Keseru, Peralta, Hernandez ve Terodde gibi isimleri bulunduran Bordo-mavililerin yeni golcüsünü bugün açıklaması bekleniyor.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
Güncelleme: 24.07.2019 07:24
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avusturya kampında "Forvet takviyemizi çarşamba veya perşembe günü açıklayacağız" demişti. O gün geldi çattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo-mavililerin bugün yeni golcüyü duyurması bekleniyor. Liste çok kalabalık ama en önemli aday kalitesi ve tecrübesi nedeniyle Adebayor.
Bordo-mavililer önce, Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki usta forvetin menajeri ile masaya oturdu, kulübün ödeyebileceği rakamı bildirdi ve pazarlıklar başladı.
Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibine sıcak bakıyor ama bazı şartları var. Dünyaca ünlü forvetin bu olumlu tavrı üzerine temaslar uzun süredir devam ediyor.
Avusturya kampından İstanbul'a gelecek Ağaoğlu, Togolu forvet ile yüz yüze görüşecek. Yapılacak bu toplantının sonrasında da büyük bir aksilik yaşanmazsa, Emmanuel Adebayor transferi resmi olarak açıklanacak.