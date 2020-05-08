Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor geleceğin kadrosunu kurmak için genç yetenekleri takip etmeye devam ediyor. Avrupa'da transfer avına çıkan Fırtına, Türkiye'de de genç yetenekleri kıskacına aldı. Takımı gençleştirmek isteyen bordo-mavililer sol bek pozisyonu için 20 yaşındaki ismi takibe aldı. İşte o isim ve gelişmeler...
8 Mayıs 2020 Cuma 06:50
Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.

Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

GÜNDEME AUGUSTO GELMİŞTİ

Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.

Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için kulübüne Şampiyonlar Ligi sonrası satıştan yüzde 50 pay hakkıyla bir sözleşme sunulacağı da gelen iddialar arasındaydı.

Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

1999 doğumlu olan başarılı sol bek Corinthias formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 3 sarı kart göre Augusto'nun bonservis bedeli ise 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Genç isim, Brezilya U 20 takımıyla da 6 maça çıktı.

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