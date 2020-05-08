Haberler Galeri Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Scout ekibi yine iş başında! Fırtına'ya 20'lik sol bek

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor geleceğin kadrosunu kurmak için genç yetenekleri takip etmeye devam ediyor. Avrupa'da transfer avına çıkan Fırtına, Türkiye'de de genç yetenekleri kıskacına aldı. Takımı gençleştirmek isteyen bordo-mavililer sol bek pozisyonu için 20 yaşındaki ismi takibe aldı. İşte o isim ve gelişmeler...

8 Mayıs 2020 Cuma 06:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





