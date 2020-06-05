İşte men cezası sonrası Trabzonspor'un yol haritası! Karar...

SORUN DENK BÜTÇEDE

Son madde de ise UEFA Mali Fair Play Disiplin Kurulu, Trabzonspor'dan denk bir bütçe ortaya çıkarmasını istedi. Başa baş bir bütçe olmasını ve 5 Milyon Euro açık verebileceklerini Karadeniz ekibine yapılan görüşmelerde iletti. Bunun üzerine Trabzonspor 5 Milyon Euro'nun altında 4 Milyon Euro'ya yakın bir açık verdi. UEFA ise bütçedeki açığın 5 Milyon Euro'nun üzerinde olduğunu iddia ederek Karadeniz ekibine cezayı kesti.