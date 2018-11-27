Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Gizem kısa sürede çözülürken yeni fotoğraflar gelmeye başladı.
27 Kasım 2018 Salı, 12:07:30
Güncelleme: 12:38:07
Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
Amerika'da Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya paylaşımı ile gündem yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
Ibrahimovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Bu gönderi bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
Ibrahimovic mesajında, "Çok teşekkür ediyorum" ve "Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
Yıldız futbolcunun bu mesajı ve görselleri neden paylaştığı ise anlaşılamadı. Bu belirsizlik kısa bir süre sonra çözüldü.
Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla görüntülendi!
Yıldız futbolcunun Antalya Finike bölgesinde yer alan Beydağları'nda ücretli ava çıktığı ve bundan dolayı Türkiye'ye geldiği öğrenildi.