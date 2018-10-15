Hami Mandıralıdan flaş açıklamalar!

"BİRİ BENİ ENGELLİYOR!"

Şuan önümde bir proje yok, bir teklif bir öneri gelmiyor sebebini bilmiyorum. Bir şeyler benim bir yerlere gelmemi engelliyor sanırım.Ben sporu seven bir insanım ve bir duruşum var, iyiyi yapmaya çalışıyorum.