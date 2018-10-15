Hami Mandıralıdan flaş açıklamalar!

Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı, gündeme ve eski kulübüne dair önemli açıklamalarda bulundu.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 17:40:48
Güncelleme: 17:44:08
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Hami Mandıralı, Trabzonspor, Muharrem Usta ve kendi kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Hami Mandıralı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan satır başları;
"BİRİ BENİ ENGELLİYOR!"
Şuan önümde bir proje yok, bir teklif bir öneri gelmiyor sebebini bilmiyorum. Bir şeyler benim bir yerlere gelmemi engelliyor sanırım.Ben sporu seven bir insanım ve bir duruşum var, iyiyi yapmaya çalışıyorum.
Bir takım çalıştırmak bilgimizle duruşumuzla katkı vermek istiyoruz. Şimdilik bekliyorum sabrediyorum, umutsuz değilim ve kendimi bırakmıyorum hazır olmak için sürekli maçlar izliyorum. Herkes kendi hayatını kendisi değerlendirsin. Ben bu yolda devam edeceğim.
Futbolda parayı verenle, formayı veren adaletli olursa sorun kalmaz. Trabzonspor'da şu an güzel bir organizasyon var, bu kadroyu sağlıklı kullandığınız zaman ve beklenti içinde olduğunuz Sosa gibi oyuncular size katkı verdiği zaman bir ivme kazanıyorsunuz.