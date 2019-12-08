Antalyaspor-Trabzonspor maçı 11'leri netleşti

Trabzonspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray maçında yenilen son dakika golüyle yıkılan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ı yenerek moral depolamıştı. Fırtına, zorlu deplasmanda da sahadan galip ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da Jose Sosa cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'ın da Sosa'nın yokluğunda sahaya süreceği 11 netlik kazandı. İşte zorlu karşılaşmada her iki takımında sahaya çıkması beklenen 11'ler...
8 Aralık 2019 Pazar 07:42
Güncelleme: 08.12.2019 07:42
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Süper Lig'de şampiyonluğu arzulayan Karadeniz temsilcisi bugün 16.30'da başlayacak mücadelede Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. 2 maçlık galibiyet serisi Nagatomo'nun 90. dakikada attığı gol sonrası Galatasaray maçıyla biten Trabzonspor şimdi yeniden 3 puana uzanmak istiyor.
Bordo-mavili ekipte bugün önemli bir eksik var. Ünal Karaman'ın saha içindeki beyni Jose Sosa cezası nedeniyle bugün yok. A.Parmak 11'e girecek.
SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Trabzonspor bu sezon 6 deplasman maçına çıktı. Bordo- mavili ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri dış sahada Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü devirdi.
Deplasmanda 3 de beraberliği bulunuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Başakşehir ile dış sahada eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer deplasmanda tek mağlubiyet aldı.