Antalyaspor-Trabzonspor maçı 11'leri netleşti

SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Trabzonspor bu sezon 6 deplasman maçına çıktı. Bordo- mavili ekip bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde etti. Ünal Karaman'ın öğrencileri dış sahada Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü devirdi.