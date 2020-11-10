GaleriTeknolojiPS5 ve Xbox satış patlaması yaşanacak! Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure Türkçe sürprizi!
PS5 ve Xbox satış patlaması yaşanacak! Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure Türkçe sürprizi!
Yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox'ın çıkışına oldukça kısa bir süre kaldı. Konsolların çıkışı ile birlikte büyük bir satış patlaması bekleniyor. Sebebi ise corona virüsü salgını. Öte yandan Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure'ın fragmanı yayınlandı. Türkçe dil desteği ise oyunseverleri mutlu etti.
10 Kasım 2020 Salı 10:34
PS5 ve Xbox satış patlaması yaşanacak! Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: A Big Adventure Türkçe sürprizi!