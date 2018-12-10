Üç büyüklerin son 25 sezondaki en kötü performansı

"Üç büyükler"in son 25 sezondaki en kötü performansı
Spor Toto Süper Lig'de "üç büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralıksız 34 hafta sisteminin uygulandığı 1994-1995'ten beri ligin ilk yarılarındaki en kötü performansı bu sezon sergiliyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 14:29:56
Güncelleme: 14:35:29
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Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımları, 1994-1995'ten beri bu kadar kötü performans göstermemişti. Ligin 15. haftasında rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş ve Galatasaray, 25'er puan toplarken, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı. Beşiktaş, averajla 4. sırada yer alırken, Galatasaray da aynı şekilde 7. durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise averajla 16. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş ve Galatasaray, kalan iki maçı kazanarak 31 puana ulaşsalar da "üç büyükler" adına son 25 sezonun en az puanına elde etmiş olacaklar.
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3 DEFA 33 PUANDA KALMIŞLARDI
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 1994-95'ten beri 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde, bu zamana kadar daha önce 3 defa "üç büyükler" adına ligin birinci devresinde 33 puan topladı.
Ligde 2008-2009 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, 33'er puanla ilk yarıyı tamamlamıştı. 2010-2011'de Fenerbahçe 17 maçlık periyotta 33 puana ulaşabilirken, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray aynı puanı elde edebilmişti.
FENERBAHÇE ÜÇ BÜYÜKLER ADINA EN AZ PUANDA
"Üç büyükler" adına bu sezon en kötü sonuçları Fenerbahçe alıyor. Ligde 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan elde edebilen sarı-lacivertliler, hem puan hem de sıralama olarak bu ekipler içinde en kötü performans sergileyen takım oldu.
"Üç büyükler" adına son 25 sezonun ilk yarılarında en kötü performansı 2010-2011'de Galatasaray, 23 puan alarak gerçekleştirmişti. Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısındaki iki maçı kazansa dahi 20 puanla 2010-2011'deki Galatasaray'ın gerisinde olacak.