Üç büyüklerin son 25 sezondaki en kötü performansı

Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımları, 1994-1995'ten beri bu kadar kötü performans göstermemişti. Ligin 15. haftasında rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş ve Galatasaray, 25'er puan toplarken, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı. Beşiktaş, averajla 4. sırada yer alırken, Galatasaray da aynı şekilde 7. durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise averajla 16. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş ve Galatasaray, kalan iki maçı kazanarak 31 puana ulaşsalar da "üç büyükler" adına son 25 sezonun en az puanına elde etmiş olacaklar.