Türk futboluna VAR etkisi!

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya-İngiltere maçında İngiliz futbolcu Frank Lampard'ın şutunda top çizgiyi geçmesine rağmen gol değeri kazanmadı.

Bu pozisyonun ardından başlayan futbolda teknolojinin kullanılması tartışmaları arttı. İlk olarak gol çizgisi teknolojisi bazı FIFA organizasyonlarında ve 2013'ten bu yana da İngiltere Premier Lig'de uygulanmaya başlandı.