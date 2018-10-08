Türk futboluna VAR etkisi!
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya-İngiltere maçında İngiliz futbolcu Frank Lampard'ın şutunda top çizgiyi geçmesine rağmen gol değeri kazanmadı.
Bu pozisyonun ardından başlayan futbolda teknolojinin kullanılması tartışmaları arttı. İlk olarak gol çizgisi teknolojisi bazı FIFA organizasyonlarında ve 2013'ten bu yana da İngiltere Premier Lig'de uygulanmaya başlandı.
Sonraki dönemde maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek pozisyonların yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi ve hakemlerin hatalarının azaltılması amacıyla VAR hayata geçirildi.
Çeşitli denemelerin ardından geçen yaz Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan VAR, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de de kullanılmaya başlandı.
Göztepe'nin Evkur Yeni Malatyaspor maçında, Medipol Başakşehir'in Antalyaspor karşılaşmasında, Bursaspor'un Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde, Demir Grup Sivasspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, Galatasaray'ın Kasımpaşa müsabakasında, Akhisarspor'un Galatasaray mücadelesinde VAR kararıyla birer kez ofsayt gerekçesiyle gol iptali gerçekleşti.
Bursaspor'un MKE Ankaragücü maçında ve Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor müsabakasındaki birer golü ise görüntünün izlenmesinin ardından faul gerekçesiyle sayılmadı.