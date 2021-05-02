Galeri Süper Lig SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 41. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 41. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 41. haftada aynı gün ve saatte 9 maç oynandı ve zirve yarışıyla kümede kalma savaşındaki çekişme sürdü. Günün öne çıkan mücadelelerinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Denizlispor karşısında 4-1 kazandı. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş ise evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...