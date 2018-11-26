Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yazdı
Erman Toroğlu: Trabzon'u böyle görmedim
Trabzonspor'u takım olarak uzun zamandır böylesine iyi görmedim. Sanki yıllar önceki Tabzonspor sahadaydı. Şunu da söylemeliyim; Fenerbahçe'yi de bu kadar aciz duruma düşmüş vaziyette çok az görmüşümdür.
Maçı seyretmeyen birisi skora aldanabilir.
En az 6-7 farkla Trabzon'un kazanacağı maç, son anlarda 2-2 de bitebilirdi. Pozisyona girince atacaksın, futbol öyle bir olay.
Bakınız! Yukarıda bir cümle sarfettim.
"Trabzon'u uzum zaman sonra takım olarak böyle iyi gördüm" dedim.
Arkadaşlar... Ne değişti Trabzon'da?
Problemli yarayı görünce neşteri vurup kestiler, fazla uzatmadılar.
Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu!
Eğer bir kaleciye, bir santrfora muhtaç olunur, onlara o primler verirlerse o takım, takım olamaz! Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılması Trabzonspor'un yaptığı en doğru işti.
Trabzon'un bir futbol kültürü vardır.
Sen bu kadar büyük paralarla oyuncu alıp da onlara mahkum olursan, sonra da paralarını ödeyemeyip yönetici olarak şamar oğlanı durumuna düşersen takım olmaktan uzaklaşırsın.
Bakınız! Dün Trabzonspor'daki 11 futbolu da birbirine yardım etti, kimse elini kolunu kaldırmadı, arkadaşını tribüne şikayet etmedi, hakemle uğraşmadı, rakiple dalaşmadı.
Müthiş bir futbol oynadılar.
Eğer Trabzonspor, bu tarz mücadele eder ve takım oyununu sürdürürse o zaman futbolcuları da Ünal Karaman'ı da alınlarından öperiz...
Fenerbahçe mi? Yıllardır Fenerbahçe'yi bu kadar aciz durumda görmedim.
Onların da bazı hamleleri artık kesin olarak yapması gerekir.
Her kötü giden milli maçtan sonra ağlayan Lucescu, acaba dün neredeydi.
Böyle bir maç oynanıyor, Lucescu Bey nerede? Eğer dün Trabzon'a gelmediyse yuh olsun ona!
Trabzonspor'da dün bir 'bıdık' vardı o boyuna posuna rağmen orkestra şefi gibi takımı yönetti. Abdülkadir dün yıldızlaştı. Yusuf, fizik olarak çok iyi durma geldiğini çektiği şutlarla gösterdi. Sosa "Daha çok sahneye çıkmalı" derken müthiş bir golle neticeyi tayin etti.
Hakem mi? Son zamanların en iyi yönetimini gösterdi Halil Umut Meler.
Topsuz alanda Frey ile Onazi arasındaki kıvılcımı bile gördü. Çoğu görmezlikten gelirken, o çıkardı sarıları alınlarının ortasına yapıştırdı. Kıvılcımı, yangına dönüşmeden söndürdü.
Şu gözüküyor; Fenerbahçe artık küme düşmeme mücadelesi yapacak.
Mucize gibi gelebilir ama 2. haftada 'Takım Oyunu'nda "Bu lig çok şeylere gibi. Değişik bir lig izleyeceğiz" demiştim, bu cümle bazılarına tuhaf gelmişti. Hiç sevmediğim bir şeyi yaptım, ama mecburdum. "Ben demiştim" demeyi sevmem. Özür dilerim ama insan bazen mecbur kalıyor.
O kadar da mütevazı olmayacaksın.