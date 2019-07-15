Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere kulüplerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları görsellerle, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları

Türkiye Tenis Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları
Spor camiasından '15 Temmuz' paylaşımları

Türkiye Güreş Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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