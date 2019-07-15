Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere kulüplerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları görsellerle, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





