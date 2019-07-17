Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Transfer döneminin cevabı en çok merak edilen sorularından bir tanesi; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği... İki cephe arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmelere göre Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği de netleşmeye başladı. İşte transfere dair son gelişmeler...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:37 Güncelleme: 17.07.2019 16:39
Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Tecrübeli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a dönmeyi çok istediği ifade ediliyordu.

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Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Arda Turan'ın Milli takımda yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile arası bozuktu.

Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Fatih Terim'i arayarak başsağlığı dileyen Arda ile tecrübeli teknik adamın arasında buzlar erimişti.

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Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Barcelona'dan kiralık olarak geldiği Başakşehir'de 1.5 yıldır forma giyen Arda Turan İstanbul ekibinde istediğini bulamadı.

Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Katalanlar gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Arda'yı anlaşması sona ermeden elinden çıkarmak istiyor.

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