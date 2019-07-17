Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...

Transfer döneminin cevabı en çok merak edilen sorularından bir tanesi; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği... İki cephe arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmelere göre Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği de netleşmeye başladı. İşte transfere dair son gelişmeler...