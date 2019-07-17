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Son dakika: Göksel Gümüşdağ Arda Turan'a kapıyı gösterdi! Transfer haberleri...
Transfer döneminin cevabı en çok merak edilen sorularından bir tanesi; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği... İki cephe arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmelere göre Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği de netleşmeye başladı. İşte transfere dair son gelişmeler...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:37
Güncelleme: 17.07.2019 16:39
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Tecrübeli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a dönmeyi çok istediği ifade ediliyordu.
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Arda Turan'ın Milli takımda yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile arası bozuktu.
Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Fatih Terim'i arayarak başsağlığı dileyen Arda ile tecrübeli teknik adamın arasında buzlar erimişti.