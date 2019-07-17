Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Galatasaray transfer çalışmalarında son dakika... Aslan'a iki isimden 19 milyon euro! Sarı kırmızılılar aynı zamanda kaynak yaratabilmek adına mevcut kadroyla ilgili de önemli hamlelerde bulunuyor. Bu kapsamda Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano için teklifleri değerlendirme kararı verildi. Mariano için 4 milyon euro ve üzeri rakam bekleyen sarı kırmızılılarda, yolcular listesinde bulunan Diagne'nin satışından da en az 15 milyon euro bekliyor.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Fernando'nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Aslan, yıldız oyuncusunu satışa çıkartmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Yönetimi ve teknik heyetinin teklif gelmesi halinde takımdan gitmesine sıcak baktığı Brezilyalı sağ bek Mariano için 4 milyon Euro'dan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.
DIAGNE DE HAFTAYA AYRILABİLİR...
Ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon euro'ya mâl olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın gözden çıkardığı oyuncu da yolcular listesinde... Satışından en az 15 milyon euro beklenen golcü futbolcunun menajeri, "Bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak" ifadelerini kullandı.
19 MİLYON EUROLUK GELİR...
İki oyuncunun satışından 19 milyon euro elde etmeyi planlıyor...
- 17.07.2019
- Güncelleme: 17.07.2019 14:06
- Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Yasin bey Vakit çoktan geldi geçiyor gitmelidir 3 yıl önceden.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Tuhaf bir durum İlk defa bir futbolcunun nokta koyamadigina şahit olduk..emeklilik de gereken bir şey.
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Ne ses var ne de görüntü! Volkan Demirel... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Toplam 3
Yorum
Trftr hakli Bu şekilde takımda kalması öncelikle kendi kariyerini dibe çekti. Fenerbahçe'ye de fayda getirmez. Yollar çoktan ayrilmaliydi.
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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