Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Fernando'nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Aslan, yıldız oyuncusunu satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Yönetimi ve teknik heyetinin teklif gelmesi halinde takımdan gitmesine sıcak baktığı Brezilyalı sağ bek Mariano için 4 milyon Euro'dan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

DIAGNE DE HAFTAYA AYRILABİLİR...

Ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon euro'ya mâl olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın gözden çıkardığı oyuncu da yolcular listesinde... Satışından en az 15 milyon euro beklenen golcü futbolcunun menajeri, "Bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

19 MİLYON EUROLUK GELİR...

İki oyuncunun satışından 19 milyon euro elde etmeyi planlıyor...