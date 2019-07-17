Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri

çalışmalarında son dakika... Aslan'a iki isimden 19 milyon euro! Sarı kırmızılılar aynı zamanda kaynak yaratabilmek adına mevcut kadroyla ilgili de önemli hamlelerde bulunuyor. Bu kapsamda Brezilyalı sağ bek oyuncusu için teklifleri değerlendirme kararı verildi. Mariano için 4 milyon euro ve üzeri rakam bekleyen sarı kırmızılılarda, yolcular listesinde bulunan 'nin satışından da en az 15 milyon euro bekliyor.

'da son dakika gelişmesi... 'nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Aslan, yıldız oyuncusunu satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Yönetimi ve teknik heyetinin teklif gelmesi halinde takımdan gitmesine sıcak baktığı Brezilyalı sağ bek için 4 milyon Euro'dan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

DIAGNE DE HAFTAYA AYRILABİLİR...

Ocak ayında Galatasaray'a 13 milyon euro'ya mâl olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye 'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın gözden çıkardığı oyuncu da yolcular listesinde... Satışından en az 15 milyon euro beklenen golcü futbolcunun menajeri, "Bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

19 MİLYON EUROLUK GELİR...

İki oyuncunun satışından 19 milyon euro elde etmeyi planlıyor...

Galatasaray'dan Samatta atağı

  1. 17.07.2019
  2. Güncelleme: 17.07.2019 14:06
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