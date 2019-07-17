Galatasaray'dan Drogba'ya transfer teşekkürü!
Galatasaray beklenen transferde mutlu sona ulaştı! Aslan'ın yeni transferi Jean Michael Seri’nin 18 Temmuz'da İstanbul’a gelmesi bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar, Seri transferinde büyük rol oynayan eski yıldızı Didier Drogba’ya da teşekkür etti.
18 Temmuz'da İstanbul'a gelmesi beklenen Seri transferi Galatasaray camiasını bir hayli sevindirdi. Yıldız futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sarı kırmızılı kulüpte moraller tavan yaparken, teknik heyetin Fildişili oyuncuyla beraber çalışacak olması Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.
GALATASARAY'DAN DROGBA'YA TEŞEKKÜR
Milan, Roma, Inter gibi devlerin arasından Galatasaray'ı seçerek büyük sürprize imza atan Seri'yi eski kulübüne kazandıran Didier Drogba bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu. Sadece Fildişili futbolcuların değil, genelde Afrikalı yıldızların büyük saygı duyduğu ve 'ağabey' dediği Drogba'nın Michael Seri'yi ikna ederek 'Galatasaray'a git' dediği belirtilirken, yönetimin transferde ön ayak olan eski oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.
Fernando ve Ndiaye'yi kaybeden Galatasaray'ın Seri'den sonra orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadığı belirtilirken, listede Bernard Mensah, Cuellar, Josef de Souza, Gonalons gibi isimlerin olduğu bilgisi geldi.
- 17.07.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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