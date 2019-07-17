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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'dan Drogba'ya teşekkürü!

Galatasaray'dan Drogba'ya transfer teşekkürü!

beklenen transferde mutlu sona ulaştı! Aslan'ın yeni transferi Jean ’nin 18 Temmuz'da İstanbul’a gelmesi bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar, Seri transferinde büyük rol oynayan eski yıldızı ’ya da teşekkür etti.

18 Temmuz'da İstanbul'a gelmesi beklenen Seri transferi camiasını bir hayli sevindirdi. Yıldız futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sarı kırmızılı kulüpte moraller tavan yaparken, teknik heyetin Fildişili oyuncuyla beraber çalışacak olması 'in de yüzünü güldürdü.

GALATASARAY'DAN DROGBA'YA TEŞEKKÜR

Milan, Roma, Inter gibi devlerin arasından Galatasaray'ı seçerek büyük sürprize imza atan Seri'yi eski kulübüne kazandıran bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu. Sadece Fildişili futbolcuların değil, genelde Afrikalı yıldızların büyük saygı duyduğu ve 'ağabey' dediği Drogba'nın 'yi ikna ederek 'Galatasaray'a git' dediği belirtilirken, yönetimin transferde ön ayak olan eski oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.

Fernando ve Ndiaye'yi kaybeden Galatasaray'ın Seri'den sonra orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadığı belirtilirken, listede Bernard Mensah, Cuellar, Josef de Souza, Gonalons gibi isimlerin olduğu bilgisi geldi.

Galatasaray'dan Samatta atağı

  1. 17.07.2019
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