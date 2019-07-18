Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Deniz Türüç karar aşamasında
Deniz Türüç için İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den yeni açıklama geldi. Erol Bedir; bonservis için F.Bahçe ve Galatasaray ile belli noktaya geldiklerini, Türüç hangi takımı isterse ona vereceklerini söyledi.
Bedir, 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüklerini dile getirerek, "Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız. 2-3 güne bu transfer netleşir" dedi. On numara ve sağ kanatta oynayabilen Türüç, geçen sezon Kayserispor'da 29 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Deniz Türüç karar aşamasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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