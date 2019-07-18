Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Deniz Türüç karar aşamasında

Bedir, 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüklerini dile getirerek, "Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız. 2-3 güne bu transfer netleşir" dedi. On numara ve sağ kanatta oynayabilen Türüç, geçen sezon Kayserispor'da 29 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.