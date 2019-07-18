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18 Temmuz 2019, Perşembe
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ve 'ın gözdesi karar aşamasında

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Deniz Türüç karar aşamasında

için İstikbal Mobilya Başkanı 'den yeni açıklama geldi. Erol Bedir; bonservis için F.Bahçe ve ile belli noktaya geldiklerini, Türüç hangi takımı isterse ona vereceklerini söyledi.

Bedir, 26 yaşındaki oyuncu için ve ile görüştüklerini dile getirerek, "Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız. 2-3 güne bu transfer netleşir" dedi. On numara ve sağ kanatta oynayabilen Türüç, geçen sezon 'da 29 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

  1. 18.7.2019
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