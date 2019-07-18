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18 Temmuz 2019, Perşembe
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’de bir adım önde

Fenerbahçe Mert Çetin’de bir adım önde

'nin 22 yaşındaki stoperi konusunda da F.Bahçe ile G.Saray'ın yarışı sürüyor. Son gelen haberler sarı-lacivertli ekibin teklifinin, Cimbom'dan daha iyi olduğu yönünde. Gençlerbirliği'nden cevap bekleniyor. Olumlu dönüş olursa Mert Çetin de imzaya çağrılacak.

'nin 22 yaşındaki stoperi konusunda da ile Galatasaray'ın yarışı sürüyor. Son gelen haberler sarı-lacivertli ekibin teklifinin, Cimbom'dan daha iyi olduğu yönünde. Gençlerbirliği'nden cevap bekleniyor. Olumlu dönüş olursa Mert Çetin de imzaya çağrılacak.

  1. 18.7.2019
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