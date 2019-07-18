Fenerbahçe Mert Çetin’de bir adım önde
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin konusunda da F.Bahçe ile G.Saray'ın transfer yarışı sürüyor. Son gelen haberler sarı-lacivertli ekibin teklifinin, Cimbom'dan daha iyi olduğu yönünde. Gençlerbirliği'nden cevap bekleniyor. Olumlu dönüş olursa Mert Çetin de imzaya çağrılacak.
Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin konusunda da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer yarışı sürüyor. Son gelen haberler sarı-lacivertli ekibin teklifinin, Cimbom'dan daha iyi olduğu yönünde. Gençlerbirliği'nden cevap bekleniyor. Olumlu dönüş olursa Mert Çetin de imzaya çağrılacak.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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