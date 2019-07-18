Fenerbahçe Mert Çetin’de bir adım önde

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin konusunda da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer yarışı sürüyor. Son gelen haberler sarı-lacivertli ekibin teklifinin, Cimbom'dan daha iyi olduğu yönünde. Gençlerbirliği'nden cevap bekleniyor. Olumlu dönüş olursa Mert Çetin de imzaya çağrılacak.