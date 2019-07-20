Gustavo Fenerbahçe sorularını yanıtsız bıraktı

Brezilyalı ön libero, Marsilya'nın Washington'daki EA Ligue 1 Games turnuvası kapsamında Bordeaux'yu 2-1 yendiği maç sonrası kameraların karşısına geçti ancak renk vermedi. 31 yaşındaki yıldız, bir muhabirin "Bize Fenerbahçe'ye gitmeyeceğinin garantisini verebilir misin?" şeklindeki sorusu üzerine gülümseyerek röportaj alanını terk etti. Gustavo için Marsilya ile resmi bir görüşme yapıldığı ancak 9-10 milyon euro'luk bonservis talebi üzerine sarı-lacivertli kurmayların beklemeye geçtiği belirtiliyor...



6 NUMARA GELİYOR!

Önceki akşam gerçekleştirilen forma lansmanında ortaya çıkan bir görüntü taraftarları heyecanlandırdı. Max Kruse'nin sosyal medya hesabına yansıyan görüntülerde idari menajer Volkan Ballı'nın "Yeni biri geliyor" demesi üzerine Hasan Ali Kaldırım, "Sol bek mi?" dedi. Ballı ise "6 numara" dedi... Bu konuşma önce ön libero transferinin bitmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak ikilinin konuşmasının sadece bir şakalaşma olduğu ifade edildi.