Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel’den tenzilat! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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ile sözleşmesi sona eren Skrtel’den tenzilat!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel’den tenzilat!

İstediği teklifleri alamayan ücretinde indirime gitti. Slovak stoperin, menajeri aracılığıyla 'ye haber yollayarak 'yeniden görüşelim' dediği belirlendi.

Skrtel'in yıllık 3.5 milyon euro isteğini 2.5 milyon euro'ya düşürdüğü öğrenilirken, 'nin önerdiği rakama iyice yaklaştığı ifade ediliyor.

  1. 18.7.2019
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