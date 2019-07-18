Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel’den tenzilat!
İstediği teklifleri alamayan Martin Skrtel ücretinde indirime gitti. Slovak stoperin, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber yollayarak 'yeniden görüşelim' dediği belirlendi.
Skrtel'in yıllık 3.5 milyon euro isteğini 2.5 milyon euro'ya düşürdüğü öğrenilirken, Fenerbahçe'nin önerdiği rakama iyice yaklaştığı ifade ediliyor.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel’den tenzilat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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