Fenerbahçe yeni sezon formalarını bugün tanıtacak
Yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Formalar için saat 20.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde özel organizasyon yapılacak. Yenilenen formaların taraftardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Formalar için saat 20.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde özel organizasyon yapılacak. Yenilenen formaların taraftardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.
PAS+ŞUT ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Dün de çift idman vardı. Can Bartu Tesisleri'nde sabah iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas, şut ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncular akşam yapılan ikinci idmanla günü tamamladılar.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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