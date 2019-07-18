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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yeni sezon formalarını bugün tanıtacak

Fenerbahçe yeni sezon formalarını bugün tanıtacak

Yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Formalar için saat 20.00'de 'nde özel organizasyon yapılacak. Yenilenen formaların taraftardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Formalar için saat 20.00'de 'nde özel organizasyon yapılacak. Yenilenen formaların taraftardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

PAS+ŞUT ÇALIŞTILAR

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Dün de çift idman vardı. 'nde sabah iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas, şut ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncular akşam yapılan ikinci idmanla günü tamamladılar.

  1. 18.7.2019
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