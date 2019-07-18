Fenerbahçe yeni sezon formalarını bugün tanıtacak

Yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Formalar için saat 20.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde özel organizasyon yapılacak. Yenilenen formaların taraftardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.



PAS+ŞUT ÇALIŞTILAR



Sarı-lacivertliler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Dün de çift idman vardı. Can Bartu Tesisleri'nde sabah iki gruba ayrılan futbolcular top kapma, pas, şut ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncular akşam yapılan ikinci idmanla günü tamamladılar.