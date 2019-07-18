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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'den ayrılan Soldado’dan ’ya...

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado’dan Granada’ya...

, 'yı bir aile gibi gördüğü için seçtiğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördüğüm için seçimimi rahatlıkla yaptım. Bu takımda yıldız yok. Herkes egosuz şekilde takım için mücadele ediyor" dedi.

Roberto Soldado, 'yı bir aile gibi gördüğü için seçtiğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördüğüm için seçimimi rahatlıkla yaptım. Bu takımda yıldız yok. Herkes egosuz şekilde takım için mücadele ediyor" dedi.

  1. 18.7.2019
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