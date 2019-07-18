Fenerbahçe'den ayrılan Soldado’dan Granada’ya...
Roberto Soldado, Granada'yı bir aile gibi gördüğü için seçtiğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördüğüm için seçimimi rahatlıkla yaptım. Bu takımda yıldız yok. Herkes egosuz şekilde takım için mücadele ediyor" dedi.
Roberto Soldado, Granada'yı bir aile gibi gördüğü için seçtiğini söyledi. 34 yaşındaki forvet, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördüğüm için seçimimi rahatlıkla yaptım. Bu takımda yıldız yok. Herkes egosuz şekilde takım için mücadele ediyor" dedi.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado’dan Granada’ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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