Fenerbahçe altyapıya ilanla antrenör arıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe altyapıya ilanla antrenör arıyor

altyapıya ilanla antrenör arıyor

Fenerbahçe altyapıya ilanla antrenör arıyor

Sportif Direktör Damien Comolli internetten verdiği ilanla altyapı antrenörü arıyor. Fransız spor adamı, Linkedin'de için altyapı hocası aradıklarını duyurdu.

Aranan özelliklerin yer aldığı ilanda adaylardan deneyim, mükemmel iletişim becerisinin yanı sıra Pro Lisansı ya da akademi yönetici lisansı isteniyor.

  1. 18.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe altyapıya ilanla antrenör arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN