Fenerbahçe altyapıya ilanla antrenör arıyor
Sportif Direktör Damien Comolli internetten verdiği ilanla altyapı antrenörü arıyor. Fransız spor adamı, Linkedin'de Fenerbahçe için altyapı hocası aradıklarını duyurdu.
Aranan özelliklerin yer aldığı ilanda adaylardan deneyim, mükemmel iletişim becerisinin yanı sıra UEFA Pro Lisansı ya da akademi yönetici lisansı isteniyor.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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