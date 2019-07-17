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Michael Seri'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro ücret alacak. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Michael Seri'nin transferini Spor Ajansı programında yorumladı.

Onyekuru için 16 milyon Euro

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17 Temmuz 2019 , Çarşamba
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