Onyekuru için 16 milyon Euro
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan kanat oyuncusu? Henry Onyekuru için, Belçika basınından flaş bir iddia geldi.
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