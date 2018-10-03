Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!

    Şansal Büyüka, Süper Lig'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Fenerbahçe'de sorunun Cocu'da olmadığını savunan deneyimli gazeteci son dönemde İstanbul'da çok sık görünen Çinlilerle ilgili flaş bir de iddia ortaya attı.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 12:20:21 Güncelleme: 12:26:59
    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
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    Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

    Hollanda'nın en önde gelen hocaları ülkemizde büyük hayal kırıklığı yaratmışken ve en ufak bir iz bırakmadan gitmişken... Özellikle son yıllarda iddialı hiçbir Avrupa takımı Hollandalı hocalara görev vermezken... Hollanda futbolu ulusal takımıyla, kulüp takımlarıyla büyük bir çöküntü yaşarken... En ufak bir ülke dışı deneyimi olmayan ve hocalığın başında sayılan Phillip Cocu'yu, radikal değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin başına bulup getiren kim: Comolli...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
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    • 19
    Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

    Fenerbahçe için bir yıldır çalıştığını söyleyip "100 futbolcu radarımızda" dedikten sonra, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ve kalitesinin çok gerisinde kalan futbolcuları bulup getiren kim: Comolli... Fenerbahçe için İstanbul'a getirilen ancak Başkan Ali Koç'a son dakikada Bursa'dan gelen bir ihbar telefonuyla transferinden son anda vazgeçilen Meksikalı Marco Fabian'ı bulan kim: Comolli...

    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
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    Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

    Erzurumspor'a sezon başında 600 bin euroya teklif edildiği ancak beğenilmediği için alınmadığı iddia edilen, bu iddia bizzat Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan tarafından doğrulanan Frey'e 2 milyon euronun üstünde para verdirip transfer ettiren kim: Comolli...

    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
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    Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

    Görev yaptığı Liverpool'dan tatsız biçimde ayrılan, yine görev yaptığı bir başka takım, St. Etienne Başkanı'nın çok ağır suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kim: Comolli... Phillip Cocu değişse ne olur, değişmese ne olur? Adres başka yerde...

    Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
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    Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

    NOKTASINA VİRGÜLÜNE DOKUNMADAN!

    Fotomaç gazetesinde Hakkı Yalçın'ın köşesinde dün yazdığı yazının bir bölümünü noktasına, virgülüne dokunmadan aşağıya aktarıyorum:

    "Comolli gibi bir adama günahların kapısını kendi elleriyle açan Ali Koç'a soralım. Siz işyerinizde elini kasanıza uzatan bir adamın ertesi günü işe gelmesine izin verir misiniz?"

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