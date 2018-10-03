Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

Şansal Büyüka'dan çarpıcı Comolli yorumu!
Hollanda'nın en önde gelen hocaları ülkemizde büyük hayal kırıklığı yaratmışken ve en ufak bir iz bırakmadan gitmişken... Özellikle son yıllarda iddialı hiçbir Avrupa takımı Hollandalı hocalara görev vermezken... Hollanda futbolu ulusal takımıyla, kulüp takımlarıyla büyük bir çöküntü yaşarken... En ufak bir ülke dışı deneyimi olmayan ve hocalığın başında sayılan Phillip Cocu'yu, radikal değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin başına bulup getiren kim: Comolli...
Fenerbahçe için bir yıldır çalıştığını söyleyip "100 futbolcu radarımızda" dedikten sonra, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ve kalitesinin çok gerisinde kalan futbolcuları bulup getiren kim: Comolli... Fenerbahçe için İstanbul'a getirilen ancak Başkan Ali Koç'a son dakikada Bursa'dan gelen bir ihbar telefonuyla transferinden son anda vazgeçilen Meksikalı Marco Fabian'ı bulan kim: Comolli...
NOKTASINA VİRGÜLÜNE DOKUNMADAN!
Fotomaç gazetesinde Hakkı Yalçın'ın köşesinde dün yazdığı yazının bir bölümünü noktasına, virgülüne dokunmadan aşağıya aktarıyorum:
"Comolli gibi bir adama günahların kapısını kendi elleriyle açan Ali Koç'a soralım. Siz işyerinizde elini kasanıza uzatan bir adamın ertesi günü işe gelmesine izin verir misiniz?"