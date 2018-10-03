Şansal Büyükadan çarpıcı Comolli yorumu!

Hollanda'nın en önde gelen hocaları ülkemizde büyük hayal kırıklığı yaratmışken ve en ufak bir iz bırakmadan gitmişken... Özellikle son yıllarda iddialı hiçbir Avrupa takımı Hollandalı hocalara görev vermezken... Hollanda futbolu ulusal takımıyla, kulüp takımlarıyla büyük bir çöküntü yaşarken... En ufak bir ülke dışı deneyimi olmayan ve hocalığın başında sayılan Phillip Cocu'yu, radikal değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin başına bulup getiren kim: Comolli...