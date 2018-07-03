Negredo, Güiza ve Jose Rodrigues... İspanyol futbolcular Türkiye'de neden etkili olamıyor?

Galatasaray'da iki İspanyol

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolculardan Jose Rodriguez beklentileri karşılayamadı, Albert Riera ise başarılı performansıyla dikkati çekti.

2011-2012 sezonunda transfer olan Albert Riera, "Üç büyükler"de forma giyen diğer İspanyol futbolculara oranla daha iyi bir performans gösterdi. Kariyerinde Manchester City ve Liverpool gibi önemli takımların formasını giyen Riera, Galatasaray'da elde edilen önemli başarılarda rol aldı. Sol açık olarak geldiği sarı-kırmızılı ekipte sol bekte de oynayan İspanyol oyuncu, iki şampiyonluk yaşadı. Galatasaray'daki 3. sezonunda yabancı sınırı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Riera, 2013-2014'ün devre arasında takımdan ayrıldı.