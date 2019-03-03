Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Mert Turgut Çakır (17) için tören düzenlendi.
3 Mart 2019 Pazar 14:51 Güncelleme: 03.03.2019 14:54
Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin ardından Ankara'ya dönmek için yola çıktı.

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Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

Taraftarları taşıyan Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse seyir halindeyken Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

Kazanın ardından yapılan otopsinin ardından Mert Turgut Çakır'ın cenazesi Ankara'ya, Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Bartın'a götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

KULÜP TESİSİNDE TÖREN
Bugün Mert Turgut Çakır'ın Ankaragücü bayrağı örtülü cenazesi, Tandoğan'daki kulüp tesisine getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi ile birlikte MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, takım futbolcuları ve başka illerden gelen diğer takımların taraftar temsilcileri katıldı. Törende Çakır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, törende yaptığı konuşmada üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük. İkisi de arkadaş. Birbirlerine bağlı olan, omuz omuza seyahat ederken gidip gelen taraftarlardı. Bizim taraftarlarımız, takımına sahip çıkar, kısa mesafe, uzun mesafe demez."

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