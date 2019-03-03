Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı için tören düzenlendi

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, törende yaptığı konuşmada üzgün olduklarını belirterek, "Acımız büyük. İkisi de arkadaş. Birbirlerine bağlı olan, omuz omuza seyahat ederken gidip gelen taraftarlardı. Bizim taraftarlarımız, takımına sahip çıkar, kısa mesafe, uzun mesafe demez."