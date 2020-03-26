Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır ve Vedat Muriç'in ardından bir paylaşım daha yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Fenerbahçe'nin "Sence kim" başlığıyla paylaştığı son yıldız Harun Tekin oldu. İşte o fotoğraf...
26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 23.04.2020 18:48
Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarla iletişimlerini güçlendiren kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor.

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Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Sarı-lacivertliler Harun Tekin ile ilgili paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Fenerbahçe "Sence kim?" başlığıyla Harun Tekin'in bebeklik halini paylaştı. İşte o paylaşım ve futbolcuların çocukluk halleri...

Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Harun Tekin

Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Harun Tekin

Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Vedat Muriç

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