Haberler Galeri Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Fenerbahçe paylaştı! Harun Tekin'i görenler gözlerine inanamadı!

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler taraftarla olan etkileşimlerini artırmak için paylaşımlarını sıklaştırdı. Bu bağlamda paylaşımlarda bulunan Fenerbahçe genç kaleci Altay Bayındır ve Vedat Muriç'in ardından bir paylaşım daha yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Fenerbahçe'nin "Sence kim" başlığıyla paylaştığı son yıldız Harun Tekin oldu. İşte o fotoğraf...

26 Mart 2020 Perşembe 18:06 Güncelleme: 23.04.2020 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





