Dört büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular ne kadar kazanıyor?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan futbolcuların aldığı yıllık ücretler dudak uçuklatıyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 13:36:09
Güncelleme: 13:36:20
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon başarılarıyla değil olaylarıyla gündeme geliyor. 12 haftası geride kalan ligde henüz beklentileri karşılayamayan 4 büyüklerde şu ana kadar toplam 9 futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
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FENERBAHÇE'DEN 5 İSİM
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Kameni, Ozan Tufan ve Nabil Dirar bir süredir takımdan ayrı olarak çalışıyor.
TARAFTARLA KAVGA ETTİLER
Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak krizi yaşanıyor. Taraftarlarla kavga eden iki futbolcu da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
TOLGAY KENDİ İPİNİ ÇEKTİ
Siyah-beyazlılarda daha önce parasını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden Tolgay Arslan, son yaptığı hareketle kendi ipini çekti. 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçının devre arasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı kaldı.
TARIK ÇAMDAL KRİZİ BİTMİYOR
Galatasaray'da ise son 5 yıldır olduğu gibi yine Tarık Çamdal krizi yaşanıyor. Başka bir takıma gitmeyi reddeden 27 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana A takıma alınmıyor.