17 hafta sonunda 2 milyon taraftar tribüne gitti - Galeri - Fotomaç
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17 hafta sonunda 2 milyon taraftar tribüne gitti
Süper Lig'de ilk devrenin perdesi kapanırken 17 hafta boyunca 2 milyon yüz bin kişi maçları stadyumlarda izlemeyi tercih etti.
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:39:43
Güncelleme: 09:59:10
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, ligin seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan Spor Toto Süper Lig'in seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884'e yükseldi.
2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1 milyon 900 bin sporsever lig maçlarını stadyumlarda izlerken bu sezon stadyumlardaki seyirci sayısı ise 2 milyon yüz bin rakamına ulaştı.
İşte süper lig'in seyirci ortalamsı yüksek olan takımlar...
Ligin ilk yarısında Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması en yüksek olan takım 35 bin 801 kişi ile Fenerbahçe oldu.