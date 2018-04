(24.04.2018) Sosyal medya gündemi

Tolga Zengin: Oğlum... Artık yedi yaşındasın. Yedi çocuk yıl... Seni kollarıma alıp kokladığım yedi yıl öncesi kadar mutlu ve heyecanlıyım hala. Sen benim büyümeyen yanım, en olmadık anlarımda kahkaham, bazen "böyle de bakılabiliyormuş demek" dedirten şaşkınlığımsın... Bundan yedi yıl önce, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramda dünyaya geldin. Hoşgeldin. Hayatımda olduğun her bir gün, her bir an için teşekkür ederim. Birlikte nice yaş günlerini kutlayıp çocuk kalalım. Doğum günün kutlu olsun. Bu vesileyle senin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlarım.