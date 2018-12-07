Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
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Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

Sezon başında herhangi bir kulübe imza atmayan ve şu an kulüpsüz olan Volkan Şen'in Amerikalı eşi Victoria Leanne, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
7 Aralık 2018 Cuma, 14:42:40 Güncelleme: 14:43:38
Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

2012 yılında hayatlarını birleştiren, Melek ile Can adında 2 çocuğu olan Volkan Şen ve Victoria çifti boşanıyor.

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Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

BOŞANMA NEDENİ EŞİNİN ARKADAŞI!
Boşanma nedeni ise Volkan Şen'in arkadaşı.

Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

EVLİLİKLERİ BOYUNCA YANLARINDA KALDI
Posta'nın haberine göre; Victoria Leanne'nin boşanmak istemesinin nedeni, Volkan Şen'in, arkadaşı Yasin Taşkın'a İstanbul'daki evlerinde bir oda tahsis etmesi ve evlilikleri boyunca kendileriyle kalması.

Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

Bu duruma daha fazla dayanamayan Victoria eşine boşanma davası açtı.

Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

Victoria Leanne, 300 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) manevi tazminat, 10 bin sterlin nafaka ve 10'ar bin sterlin iştirak nafakası talep etti.

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