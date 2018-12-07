Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!

Sezon başında herhangi bir kulübe imza atmayan ve şu an kulüpsüz olan Volkan Şen'in Amerikalı eşi Victoria Leanne, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

7 Aralık 2018 Cuma, 14:42:40 Güncelleme: 14:43:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





