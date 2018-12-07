Volkan Şen ve Amerikalı eşi Victoria Leanne boşanıyor!
Sezon başında herhangi bir kulübe imza atmayan ve şu an kulüpsüz olan Volkan Şen'in Amerikalı eşi Victoria Leanne, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
7 Aralık 2018 Cuma, 14:42:40
Güncelleme: 14:43:38
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2012 yılında hayatlarını birleştiren, Melek ile Can adında 2 çocuğu olan Volkan Şen ve Victoria çifti boşanıyor.
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BOŞANMA NEDENİ EŞİNİN ARKADAŞI! Boşanma nedeni ise Volkan Şen'in arkadaşı.
EVLİLİKLERİ BOYUNCA YANLARINDA KALDI Posta'nın haberine göre; Victoria Leanne'nin boşanmak istemesinin nedeni, Volkan Şen'in, arkadaşı Yasin Taşkın'a İstanbul'daki evlerinde bir oda tahsis etmesi ve evlilikleri boyunca kendileriyle kalması.
Bu duruma daha fazla dayanamayan Victoria eşine boşanma davası açtı.
Victoria Leanne, 300 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) manevi tazminat, 10 bin sterlin nafaka ve 10'ar bin sterlin iştirak nafakası talep etti.