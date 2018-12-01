Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldonun ifadesi ortaya çıktı

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "o gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi: "Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu. Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu. Bütün bu olaylar olurken o "Bunu yapma" demeyi sürdürüyordu."



Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.