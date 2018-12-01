Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldonun ifadesi ortaya çıktı

Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı
Futbol sahalarının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlandığı olayda bugüne kadar bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı.
Kathryn Mayorga adlı Amerikalı bir kadın 2009 yılında Ronaldo'nun Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.
Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.
Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da Ronaldo'nun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.
Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.
İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "o gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi: "Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu. Daha sonra onunla birlikte olmaya devam ettim. Biraz kabaydı. O sırada bedeninde bazı morluklar oluştu. Bütün bu olaylar olurken o "Bunu yapma" demeyi sürdürüyordu."
Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.
Yine aynı ifadeye göre Ronaldo genç kadından özür diledi.
Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.
Yine aynı belgelere göre avukatın "Sen ne söyledin, Bayan C ne dedi?" sorusuna "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" diye yanıt verdi.
Andrea Iniesta, İspanyol gazeteciye çıplak bir şekilde röportaj verdi. HABERE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.