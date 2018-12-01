Futbol dünyasından utanç veren skandallar

Hem kariyerleri hem de özel yaşantıları olay yaratan futbol dünyasının ünlü yıldızlarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Çıplak röportaj verenlerden, yaşadığı bina sakinlerini çıldırtanlara kadar işte futbol dünyasından birbirinden garip skandallar.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 13:52:13 Güncelleme: 10:35:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





