Futbol dünyasından utanç veren skandallar

Hem kariyerleri hem de özel yaşantıları olay yaratan futbol dünyasının ünlü yıldızlarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Çıplak röportaj verenlerden, yaşadığı bina sakinlerini çıldırtanlara kadar işte futbol dünyasından birbirinden garip skandallar.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 13:52:13
Güncelleme: 10:35:14
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BÖYLE RÖPORTAJ GÖRÜLMEDİ
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden ve şu anda kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, eşi benzeri görülmemiş bir röportaja imza attı.
Barcelona'nın efsanevi orta saha oyuncusu Andres Iniesta jakuzide röportaj verdi.
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Vatandaşı Jesus Calleja'nın İspanya'da yayınlanan televizyon programı için kameraların karşısına geçen Iniesta, Calleja ile birlikte çıplak şekilde jakuziye girdi.
34 yaşındaki futbolcu kariyeri ve özel hayatıyla ilgili tüm detayları anlattığı röportaj yapılış şekliyle İspanya'da güne damga vuran olaylardan biri oldu.