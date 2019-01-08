Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
8 Ocak 2019 Salı, 15:11:00 Güncelleme: 15:32:29
Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Ankaragücü'nden eğlenceli paylaşım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Harry Kane, kızının ikinci yaş gününü kutladı.

Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Dünya Kupası hesabı, Meksika'nın yeni teknik direktörünün Gerardo Martino olduğunu duyurdu.

Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Galatasaraylı Fernando Reges, kartopu oynayan oğlunu paylaştı.

Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)

Aragorn karakteriyle ün yapan usta oyuncu Viggo Mortensen Altın Küre ödüllerinde kartal pozu verdi. Beşiktaş, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaştı.

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