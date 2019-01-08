Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (8 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
8 Ocak 2019 Salı, 15:11:00
Güncelleme: 15:32:29
Ankaragücü'nden eğlenceli paylaşım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Harry Kane, kızının ikinci yaş gününü kutladı.
Dünya Kupası hesabı, Meksika'nın yeni teknik direktörünün Gerardo Martino olduğunu duyurdu.
Galatasaraylı Fernando Reges, kartopu oynayan oğlunu paylaştı.
Aragorn karakteriyle ün yapan usta oyuncu Viggo Mortensen Altın Küre ödüllerinde kartal pozu verdi. Beşiktaş, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaştı.