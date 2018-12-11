Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018) - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını sizler için derledik. Melo'nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.
11 Aralık 2018 Salı, 17:34:45 Güncelleme: 17:43:09
Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Trabzonspor vefatının 31. yılında Adila Naşit'i andı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Galatasaray'ın Sneijder'in unutulmaz golüyle Juventus'u yendiği günün üzerinden 5 yıl geçti

Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Çağlar Söyüncü: Kış geliyor

Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Juventuslu Pjanic ve ailesi

Sosyal medya gündemi (11 Aralık 2018)

Barcelona'lı Rafinha'nın paylaşımı

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