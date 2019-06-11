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Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi
Büyükten küçüğe çok sevilerek yenen etli biber dolmasının tarifi gündemde çok fazla araştırılıyor. Yapımı emek istese de afiyetle yenen etli biber dolmasının pratik yapılışını sizler için derledik.
11 Haziran 2019 Salı 17:45
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Büyükten küçüğe çok sevilerek yenen etli biber dolmasının tarifi gündemde çok fazla araştırılıyor. Yapımı emek istese de afiyetle yenen etli biber dolmasının pratik yapılışını sizler için derledik.
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Eskilerden günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri etli biber dolmasıdır. Hem doyurucu olması hem de protein ve sebzesiyle sağlığa oldukça faydalı olan etli biber dolmasının nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Malzemeler:
Dolmalık biber 12 tane 350 gr az yağlı kıyma
2 tane soğan ( Küçük olmasın ) 3 diş sarımsak Taze nane, maydanoz
1 çay bardağı yıkanmış pirinç Yarım yemek kaşığı domates salçası Yarım yemek kaşığı biber salçası