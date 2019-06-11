Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

Büyükten küçüğe çok sevilerek yenen etli biber dolmasının tarifi gündemde çok fazla araştırılıyor. Yapımı emek istese de afiyetle yenen etli biber dolmasının pratik yapılışını sizler için derledik.

11 Haziran 2019 Salı 17:45
Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

Büyükten küçüğe çok sevilerek yenen etli biber dolmasının tarifi gündemde çok fazla araştırılıyor. Yapımı emek istese de afiyetle yenen etli biber dolmasının pratik yapılışını sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

Eskilerden günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri etli biber dolmasıdır. Hem doyurucu olması hem de protein ve sebzesiyle sağlığa oldukça faydalı olan etli biber dolmasının nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

Malzemeler:

Dolmalık biber 12 tane
350 gr az yağlı kıyma

Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

2 tane soğan ( Küçük olmasın )
3 diş sarımsak
Taze nane, maydanoz

Tadı damakta kalan ve pratik hazırlanan etli biber dolması tarifi

1 çay bardağı yıkanmış pirinç
Yarım yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN