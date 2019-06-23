Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 22 Haziran Sayısal Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişinde talihliler belli oldu. Sayısal Loto'da 6 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşan Muğla ve İstanbul'dan 2 kişi oldu.