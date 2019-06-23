HaberlerGaleriSayısal Loto sonuçları belli oldu! 22 Haziran Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 22 Haziran Sayısal Loto çekilişi
Şans oyunlarını yakından takip eden kişilerin merakla beklediği 22 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam MPİ resmi internet sitesinden canlı yayınla takip edilen Sayısal Loto büyük ikramiyesi hangi numaralara çıktı.
23 Haziran 2019 Pazar 11:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şans oyunlarını yakından takip eden kişilerin merakla beklediği 22 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam MPİ resmi internet sitesinden canlı yayınla takip edilen Sayısal Loto büyük ikramiyesi hangi numaralara çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Piyango İdaresi'nin Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişinde talihliler belli oldu. Sayısal Loto'da 6 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşan Muğla ve İstanbul'dan 2 kişi oldu.
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.