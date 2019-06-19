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Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam düzenlenecek. Birkaç haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'nun son çekilişinde 3 kişi katlanan büyük ikramiye miktarını paylaştı.
19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam düzenlenecek. Birkaç haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'nun son çekilişinde 3 kişi katlanan büyük ikramiye miktarını paylaştı.
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Sayısal Loto 19 Haziran çekilişinde hangi numaralar kazandıracak merak ediliyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Sayısal Loto 1228'inci hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Sayısal Loto çekilişi MPİ resmi sitesinde saat 21:45'te canlı yayın olarak izlenebilecek.
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.