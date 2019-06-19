Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam düzenlenecek. Birkaç haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'nun son çekilişinde 3 kişi katlanan büyük ikramiye miktarını paylaştı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





