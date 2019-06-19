Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam düzenlenecek. Birkaç haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'nun son çekilişinde 3 kişi katlanan büyük ikramiye miktarını paylaştı.
19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam düzenlenecek. Birkaç haftadır büyük ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'nun son çekilişinde 3 kişi katlanan büyük ikramiye miktarını paylaştı.

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Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto 19 Haziran çekilişinde hangi numaralar kazandıracak merak ediliyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Sayısal Loto 1228'inci hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Sayısal Loto çekilişi MPİ resmi sitesinde saat 21:45'te canlı yayın olarak izlenebilecek.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-19 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

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