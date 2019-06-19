Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları - Son dakika Haberler fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

Her Çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu'nda 1. devir gerçekleşti. Peki bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa büyük ikramiye yine mi devredecek? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden izlenebilecek?

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:07 Güncelleme: 19.06.2019 12:07
Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

Her Çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu'nda 1. devir gerçekleşti. Peki bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa büyük ikramiye yine mi devredecek? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden izlenebilecek?

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Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu kuponu oynanmaya başladı ve çekiliş saati heyecanla beklenmeye başladı. 19 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'te MPİ resmi internet sitesinde çekilecek. Peki Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandıracak?

Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

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