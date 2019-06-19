Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları

Her Çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu'nda 1. devir gerçekleşti. Peki bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa büyük ikramiye yine mi devredecek? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden izlenebilecek?