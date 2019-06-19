HaberlerGaleriŞans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu’nda 1. devir! MPİ- Şans Topu çekiliş sonuçları
Her Çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu'nda 1. devir gerçekleşti. Peki bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa büyük ikramiye yine mi devredecek? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden izlenebilecek?
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
Güncelleme: 19.06.2019 12:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Her Çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Şans Topu'nda 1. devir gerçekleşti. Peki bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa büyük ikramiye yine mi devredecek? Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak ve nereden izlenebilecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şans Topu kuponu oynanmaya başladı ve çekiliş saati heyecanla beklenmeye başladı. 19 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'te MPİ resmi internet sitesinde çekilecek. Peki Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandıracak?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.