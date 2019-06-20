Milli Piyango sonuçları açıklandı! 19 Haziran MPİ sıralı tam liste

Dün akşam gerçekleşen 19 Haziran Milli Piyango çekilişi heyecanla takip edildi. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri düzenlenen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?