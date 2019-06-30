Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

Gözde lezzetlerden biri olan mantı küçükten büyüye hemen hemen herkes tarafından sevilir. Ev mantısının yapılışı zahmet istese de yerken çok lezzetli olması verilen emeğe değerdir. Peki mantı kaç dakikada pişer?
30 Haziran 2019 Pazar 16:53
Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

Gözde lezzetlerden biri olan mantı küçükten büyüye hemen hemen herkes tarafından sevilir. Ev mantısının yapılışı zahmet istese de yerken çok lezzetli olması verilen emeğe değerdir. Peki mantı kaç dakikada pişer?

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Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

Hazır mantılardan da alarak evde pişirilebilir. Ev mantısının lezzeti ise bir başkadır. Pratik mantı tarifi arayanlar mantının kaç dakikada piştiğini de merak ediyor. Hazır ve ev mantısının pişme süreleri farklı mıdır?

Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

EV MANTISI VE HAZIR MANTININ PİŞME SÜRESİ NEDİR?

Mantının pişirme süresi çeşidine göre değişiklik gösterir. Ev mantısı yeni hazırlandığından ve hamuru ince olduğundan kısa sürede pişecektir. Haşlama yaparsanız yaklaşık 8 dakikada pişer. Hazır mantı ise dondurulmuş olduğundan çözmesi ve pişmesi daha uzun zaman alacaktır. Yaklaşık 15 dakika sürebilir. Yine de ocağı söndürmeden önce mantının pişme durumunun kontrol edilmesi daha doğru olacaktır.

Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

Malzemeler:

Hamuru için;
2 buçuk su bardağı un

Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi

1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Su

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