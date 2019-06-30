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Mantı kaç dakika pişer? Lezzetli mantı tarifi
Gözde lezzetlerden biri olan mantı küçükten büyüye hemen hemen herkes tarafından sevilir. Ev mantısının yapılışı zahmet istese de yerken çok lezzetli olması verilen emeğe değerdir. Peki mantı kaç dakikada pişer?
30 Haziran 2019 Pazar 16:53
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EV MANTISI VE HAZIR MANTININ PİŞME SÜRESİ NEDİR?
Mantının pişirme süresi çeşidine göre değişiklik gösterir. Ev mantısı yeni hazırlandığından ve hamuru ince olduğundan kısa sürede pişecektir. Haşlama yaparsanız yaklaşık 8 dakikada pişer. Hazır mantı ise dondurulmuş olduğundan çözmesi ve pişmesi daha uzun zaman alacaktır. Yaklaşık 15 dakika sürebilir. Yine de ocağı söndürmeden önce mantının pişme durumunun kontrol edilmesi daha doğru olacaktır.
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